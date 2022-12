Renan Filho, do MDB, deve assumir o Ministério dos Transportes de Lula

O MDB deve ter mais um representante na Esplanada dos Ministérios no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Trata-se do senador eleito Renan Filho (AL), filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL). A expectativa é que o alagoano comande o Ministério dos Transportes.

Além de Renan Filho, o MDB terá Jader Filho (PA) e Simone Tebet (MS) nas pastas de Cidades e Planejamento, respectivamente. A informação foi confirmada ao Metrópoles por parlamentares da bancada emedebista no Congresso Nacional.

Após lançar a candidatura de Tebet em primeiro turno, o MDB decidiu endossar o apoio a Lula (PT) no segundo turno das eleições contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A legenda teve papel importante na corrida eleitoral para assegurar a vitória do petista em diferença apertada para o atual mandatário da República.

Em reunião com Tebet na terça-feira (27/12), o presidente da República eleito fechou a indicação da senadora para o Ministério do Planejamento. A emedebista, porém, entrou na cota pessoal de Lula, após papel central durante a campanha de segundo turno.

A pasta das Cidades estava em disputa com o União Brasil, partido que não apoiou Lula na campanha e agora vem costurando com o PT um espaço no governo. O ministério tem sob sua alçada o programa Minha Casa, Minha Vida – vitrine de gestões petistas.