Renascer: três viradas mudam o fim da novela. Veja quais

Reprodução/TV Globo

1 de 1 Logo Renascer – Foto: Reprodução/TV GloboTodos pra lá de ansiosos com as últimas emoções de Renascer, novela das 21h, da Globo. Para quem não sabe, a trama está em seus últimos capítulos. A previsão de encerramento é na sexta-feira (06) com reprise no sábado (07). Vem saber as três bombas divulgadas sobre o capítulo desta quarta-feira (4/9) de setembro com a gente.

Como podemos ver nos dois capítulos desse início de semana, na fase final de Renascer, Mariana (Theresa Fonseca) expôs ao delegado Nórcia (Edmilson Barros) que era Damião (Xamã) que estava incumbido de acabar com a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O delegado então fez questão de que Egídio (Vladimir Brichta) prove seu álibi, de que estava em Ilhéus na hora que José Inocêncio foi baleado.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

