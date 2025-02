Renata Camargo: A psicóloga que transforma famílias com ética e dedicação ao universo adolescente

Psicóloga e psicanalista, com mais de 21 anos de experiência, Renata Camargo é referência em saúde mental para adolescentes e famílias, unindo prática clínica a uma abordagem ética na internet.

A vida familiar como base sólida

Renata Camargo, casada há 25 anos, construiu uma família marcada por união e valores. Mãe de dois filhos, Bernardo (16) e Bárbara (13), ela prioriza a dinâmica familiar participativa. Sua trajetória pessoal é complementada pela convivência próxima com pais, sogros e outros familiares, ressaltando um ambiente de apoio mútuo que reflete diretamente em sua atuação profissional.

“Minha prioridade sempre foi minha família. Essa união é um pilar que me dá força para ajudar outras famílias no meu trabalho”, afirma Renata, destacando que as histórias que vivencia em casa contribuem para sua compreensão e empatia no consultório.

Dedicação à psicologia e compromisso ético

Renata é psicóloga, psicanalista e doutora em adolescência. Com oito especializações e um extenso currículo, ela acumulou experiências que vão desde atendimentos em hospital geral, com foco em psicossomática, até pesquisas internacionais na Argentina. No entanto, sua paixão maior é trabalhar diretamente com adolescentes e suas famílias.

Seu diferencial está na criação de vínculos sólidos com os pacientes. “Eu sempre digo que precisamos estabelecer confiança mútua. A partir disso, eu me comprometo profundamente, e é por isso que os resultados aparecem. Meu trabalho vai além do técnico; envolve cuidado e compromisso afetivo”, explica.

Impacto e pioneirismo na internet

Renata foi uma das primeiras profissionais de saúde mental a utilizar a internet para alcançar um público maior. Mesmo enfrentando preconceitos no início, ela se destacou ao trazer conteúdos éticos, científicos e acessíveis para famílias em todo o Brasil e até fora do país.

“Meu objetivo sempre foi ajudar o maior número de pessoas possível. As mensagens de agradecimento que recebo, como de uma mãe que conseguiu resgatar o filho na adolescência, são o que mais me gratifica”, diz Renata.

Ela reforça que o trabalho na mídia exige responsabilidade: “Nada do que eu falo é superficial. Tudo é fruto de estudo e experiência. Prezo por entregar um conteúdo verdadeiro, que realmente ajuda as pessoas, sem promessas ilusórias.”

A inspiração e o impacto social

Renata se inspira em mães que lutam pelos filhos. Além de atender pacientes no consultório, ela compartilha conhecimento gratuitamente em suas redes sociais, impactando comunidades que não têm acesso a tratamentos psicológicos.

Sua conexão com projetos sociais é antiga, influenciada por sua família, que sempre esteve envolvida com o Rotary Club. Renata, inclusive, participou do Rotaract na juventude, experiência que moldou seu senso de responsabilidade social.

Legado e perspectivas futuras

Renata Camargo não apenas transforma vidas individuais, mas também atua como referência para outros psicólogos. Por meio de sua experiência e conhecimento, ela inspira novos profissionais a desenvolverem abordagens éticas e efetivas.

“Cada feedback positivo que recebo me motiva a continuar e a expandir o alcance do meu trabalho. Quero continuar ajudando famílias a reconstruírem suas relações e darem aos adolescentes a base necessária para um futuro saudável”, conclui Renata, com entusiasmo.

Essa história de Renata Camargo, destaca a relevância dela como psicóloga, mulher e mãe, que encontrou na ética e na dedicação o caminho para transformar vidas e construir pontes para um futuro mais harmonioso para famílias e adolescentes.