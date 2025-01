Renata e Eva são acusadas de racismo contra Camilla no BBB25: entenda

Um almoço especial na tarde de ontem no BBB 25 viralizou na internet de uma maneira negativa. Isso porque, enquanto escolhiam dois participantes para ficarem amarrados, Renata e Eva foram acusadas de racismo contra Camilla na web.

O nome da participante foi jogado na discussão, mas eles lembraram que a sister cozinha para eles e optaram por selecionar a irmã dela, Thamiris, para ficar amarrada com Diego Hypólito.

Renata e Eva atenderam ao Big Fone e ganharam um almoço especial na tarde dessa quarta-feira (29/1)

A dupla selecionou Delma, Guilherme, Maike e Gabriel para o momento

Eles não sabiam que o almoço estava sendo mostrado para o restante da Casa

Uma das consequências era escolher duas pessoas para ficarem amarradas

O nome de Camilla surgiu, mas Renata e Maike negaram amarrá-la porque ela cozinha para a Xepa

Camilla chorou e criticou bastante a dupla, que ainda foi acusada de racismo na internet

“A gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha para a gente”, declarou Renata que, momentos depois voltou a repetir o seu pensamento. “Camilla é a que cozinha”. A reação na casa não demorou muito para acontecer.

“Ela só serve para cozinhar, né?”, questionou Thamiris, irmã de Camilla. “A leitura que elas estão fazendo é covardia”, declarou a trancista.

Logo que o almoço acabou, Diogo Almeida aproveitou para conversar com Eva e Renata e alertou a dupla sobre a fala. “Ficou parecendo… Como é que eu posso dizer? ‘A gente precisa dela porque ela cozinha’, tá entendendo? Vai para um lugar, Eva e Renata, de subserviência, da mulher preta nesse lugar de quem cozinha, de quem serve”, pontuou.

Foi, após a conversa com o Camarote, que a dupla pediu desculpas à carioca, que se sentiu atacada. “Tudo foi me deixando tão triste, a forma que foi falado. Talvez vocês não tenham falado para me atacar, não foi isso. Mas eu fiquei triste”, completou Camilla. As três se abraçaram após o papo.

A fala não passou batido pela equipe de Camilla, que emitiu uma nota pelas redes sociais e evidenciou que a participante foi alvo de racismo estrutural.

“Na sociedade em que vivemos, temos conhecimento do racismo estrutural, mas independentemente da intenção, falas como essa são inaceitáveis. Elas reforçam a naturalização da ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, o que deve ser desconstruído diariamente”, escreveu o perfil.

Após as críticas, os administradores das contas de Renata e Eva se manifestaram. “O contexto foi a rotina da casa, sem qualquer conotação discriminatória. Esse mesmo argumento, inclusive, já foi usado em outras dinâmicas também por outros participantes”, disse.

Por fim, comentaram que as sisters não são perdidas neste assunto. “Entendemos que a fala seja sensível no contexto racial e pedimos desculpas por isso”, completou.