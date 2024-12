Renato Gaúcho prioriza descanso e recusa propostas do Santos e Vasco

Renato Gaúcho, que se tornou uma opção no mercado após deixar o Grêmio, manifestou sua gratidão pelo interesse demonstrado por Santos e Vasco. Em uma postagem nas redes sociais, ele revelou que, neste momento, sua prioridade é o descanso, afirmando que não pretende assumir um novo desafio no futebol. O ex-jogador, que teve um ano bastante intenso, destacou que ele e sua família decidiram que é hora de recarregar as energias. “Tivemos ótimas conversas nos últimos dias. Os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e preciso recarregar as baterias”, afirmou o ex-atacante.

O Santos, que está sem um treinador desde 18 de novembro, fez uma proposta ao ex-atacante. Apesar de considerar a oferta do clube paulista como atraente, Renato optou por priorizar seu bem-estar e continuar afastado das atividades profissionais. Enquanto isso, o Santos segue com seu planejamento para a próxima temporada.

O clube anunciou a renovação dos contratos do atacante Willian Bigode e do lateral-direito Aderlan. A permanência de Willian foi garantida automaticamente, pois ele participou de 60% dos jogos, mas sua continuidade dependerá da escolha do novo técnico. Aderlan, por sua vez, renovou por questões legais e está em processo de recuperação de uma lesão, sem previsão de retorno aos gramados.

