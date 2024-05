Renato Guanabara Leal recebe título de Cidadão Honorário do DF

Na última quinta-feira (9/5), o desembargador eleitoral e subprocurador-geral do Distrito Federal Renato Guanabara Leal de Araújo foi contemplado com o título de Cidadão Honorário do DF. A homenagem ocorreu no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a convite do presidente da casa, o deputado distrital Wellington Luiz (MDB-DF), juntamente com o deputado distrital Robério Negreiros (PSD-DF).

Em tom de emoção, a sessão solene reuniu amigos e familiares do decano, além de autoridades, como o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Vicente Leal, pai do homenageado; os desembargadores Cruz Macedo e João Egmont; o ex-ministro do TSE Carlos Horbach; o desembargador Jair Soares, presidente do TRE-DF; o desembargador Sérgio Rocha, vice-presidente e corregedor do TRE-DF; e o desembargador eleitoral Fabrício Bezerra.

O procurador regional eleitoral Zilmar Drumond; os ex-desembargadores eleitorais Jackson Di Domenico e Everardo Maciel; o deputado Robério Negreiros; a procuradora de justiça Eunice Carvalhido; o presidente do União Brasil, Manoel Arruda; e o juiz do TJDFT Pedro Yung-Tay também compareceram à cerimônia.

Trajetória Nascido no Ceará, Renato Guanabara Leal de Araújo formou-se em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e tornou-se procurador do DF em 1999. Ele integrou lista tríplice do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e foi nomeado desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) em 2020, sendo reconduzido ao cargo em 2022.

Desembargador eleitoral e subprocurador-geral do Distrito Federal Renato Guanabara Leal de Araújo Mesa diretora da CLDF com as autoridades e o homenageado, o desembargador Renato Leal Ao longo da carreira sólida, Renato ocupou, entre outros, o cargo de ouvidor regional eleitoral do DF, bem como o de presidente da Associação dos Procuradores do Distrito Federal e do Sindicato dos Procuradores do Distrito Federal, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e secretário-geral do Instituto dos Advogados do Distrito Federal.

O cearense também foi condecorado com a Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a Medalha do Mérito Buriti e a Medalha do Mérito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

Outorga Durante a sessão solene, o deputado distrital Robério Negreiros (PSD-DF), referindo-se ao homenageado como ilustre desembargador, destacou que, ao longo da trajetória de Renato Guanabara Leal, ele “tem demostrado incansável dedicação à causa pública, comprometendo-se de forma inabalável com os princípios da justiça e do bem estar social”.

Presidente da CLDF e deputado distrital, Wellington Luiz (MDB-DF) Deputado distrital Robério Negreiros (PSD-DF) Já a procuradora de Justiça Eunice Carvalhido afirmou que conheceu o desembargador em 1999, na casa de seus pais. “Foi quando eu conheci a família Leal. De lá para cá, fizemos muitas coisas juntos. Eu vim acompanhando a trajetória do Renato e, hoje, quero dizer que estou muito orgulhosa de estar aqui perto, assistindo a essa homenagem que ele tanto merece”, discursou.

“Você é lutador, alguém que nos dá exemplo de probidade, de caráter, de honestidade, tem um conhecimento jurídico extremamente cuidadoso, está sempre estudando, e não faz absolutamente nada sem checar se está certo mesmo”, continuou a procuradora.

Em nome de Jair Soares, presidente do TRE-DF, o desembargador Sérgio Rocha, vice-presidente e corregedor do TRE-DF, mencionou a figura de Vicente Leal, pai de Renato e ministro aposentado do STJ, atribuindo a ele princípios que foram passados de pai para filho, a exemplo de educação, firmeza e o mesmo tino jurídico.

Vice-presidente e corregedor do TRE-DF, Sérgio Rocha discursa Telão com informações do desembargador condecorado Qualidades essas também foram citadas por Paulo Leal, irmão do homenageado. Em momento de fala, ele parabenizou o irmão pela excelência tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. “Ele exerceu vários cargos nos conselhos permanentes da PGDF, tendo conquistado várias vitórias para a carreira na qualidade de vice-presidente e de presidente da Associação dos Procuradores, bem como do sindicato dos Procuradores do DF”, falou.

“Sua habilidade nessas associações o levou a exercer cargos importantes na Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do DF, sendo, atualmente, presidente do Conselho Fiscal até 2026”, acrescentou.

Paulo Leal ainda cumprimentou o irmão pela atuação como advogado empenhado e competente, pela participação como conselheiro da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por várias gestões e, por fim, por representar tão bem o quadro de advogado do DF na qualidade de desembargador eleitoral jurista titular em dois biênios seguidos.

Paulo Leal faz discurso Família Leal assistem à solenidade Aline, Gabriela, Isabel e Vicente “Na vida pessoal, parabenizo você por ter uma família linda e ajustada, por ter escolhido a Aline para ser sua companheira de vida, pelas minhas lindas sobrinhas Gabriela e Isabel, por sua capacidade de fazer excelentes amigos — a maioria que presentes —, bem como por ser um ótimo irmão, um excepcional filho para o nosso querido pai e um grande sócio. Sei que nossa mãe sempre teve muito orgulho e amor por você, por isso tenho certeza que ela está muito feliz nesse momento no Reino dos Céus”, finalizou Paulo Leal.

Gabriela Leal, uma das filhas de Renato Guanabara Leal, confirmou os elogios proferidos pelo irmão do desembargador, adicionando mais elogios ao amado pai: “Desde a infância, meu pai foi meu fiel companheiro. Eu achava incrível ser a dupla dele, uma parceria que se destacava”, declarou.

“Ser comparada a ele é, sem dúvida, um elogio que me envaidece, pois ele é, indubitavelmente, uma das melhores pessoas que eu conheço… Embora seja clichê dizer que meu pai é um super-herói, essa é uma verdade incontestável. Não há desafio que ele não supere, não há meta que ele não alcance quando decide dedicar-se a algo. Como foi dito, ele nunca perdeu a eleição”, ressaltou.

Gabriela Leal faz relato emocionante para o pai, o desembargador eleitoral Renato Leal Renato Leal não esconde a emoção ao ouvir a filha O desembargador condecorado Renato Leal agradece por receber a honraria Em conversa com a Coluna Claudia Meireles, o então novo cidadão honorário de Brasília comemorou a conquista do título e frisou o carinho que sente pela capital federal. “Como eu falei durante o meu discurso, eu já me sinto brasiliense, de fato, há muitos anos. Mas hoje eu me tornei brasiliense de direito. Estou honrado, muito feliz com esse reconhecimento da Câmara Legislativa do DF”, celebrou.

“Esta é a cidade que eu escolhi morar, que eu construí minha carreira, que eu formei minha família… E eu só posso falar de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos amigos e gratidão a essa terra querida”, completou.

Momento entre pai e filho, Vicente e Renato Leal, respectivamente Família Leal: Isabel, Gabriela, Renato e Aline Confira as fotos da sessão no Plenário:

Confira as fotos da sessão no Plenário: