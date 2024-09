Rendimentos recorrentes: quais as melhores opções para viver de renda

Viver de renda é um sonho para muitos brasileiros. Ver o dinheiro trabalhando sozinho e gerando rendimentos enquanto se aproveita uma praia ou apenas curte a aposentadoria é uma possibilidade real, basta cada pessoa se planejar e estudar as opções disponíveis no mercado.

Para falar sobre o assunto, a jornalista Janaína Ribeiro conversou com Mila Gaudêncio, consultora de economia do will bank; e Bruna Sene, analista de renda variável da Rico Investimentos; para saber quais os melhores ativos para se ter uma renda sempre “pingando” na conta corrente.

“Segundo pesquisa feita pelo will bank, apenas 16,7% das pessoas investem. É um número pequeno, mas que tem muito a ver com a parte comportamental das pessoas. Uma dica para começar é focar no autoconhecimento financeiro, entender o perfil e o que deseja”, aponta. “Uma boa é começar focando na renda fixa. Mas, claro, antes é importante construir um ‘guarda-chuva financeiro’ para, somente depois, partir para a diversificação de investimentos”, aponta Mila.

Já Bruna recomenda uma opção que tem feito bastante sucesso entre os investidores. “Existem alguns ativos interessantes, como os fundos imobiliários, que têm sido bastante difundidos no país. Além disso, há ações que carregam os ‘selinhos’ de boas pagadoras de dividendos”, conta Bruna.

O bate-papo com as especialistas foi realizado no estúdio do stand do Banco Master durante a Expert XP, maior evento de investimentos do país. Acompanhe a seguir: