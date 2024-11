Rennes contrata Jorge Sampaoli, ex-Flamengo, como novo treinador

A equipe do Rennes anunciou oficialmente a contratação de Jorge Sampaoli como seu novo treinador. O argentino, que não estava à frente de um time desde sua saída do Flamengo em setembro de 2023, firmou um contrato com duração de um ano e meio. Arnaud Pouille, presidente do Rennes, manifestou sua alegria com a chegada de Sampaoli, ressaltando tanto seu profissionalismo quanto sua abordagem humana. O técnico retorna ao cenário europeu em um momento desafiador, após uma breve passagem pelo Flamengo, onde acumulou 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 39 partidas.

Sampaoli assume o comando do Rennes após a demissão de Julien Stéphan e encontrará a equipe na 13ª posição do Campeonato Francês, com uma diferença de 18 pontos em relação ao líder Paris Saint-Germain. O novo treinador já possui experiência no futebol francês, tendo dirigido o Olympique de Marselha, onde conquistou bons resultados, mas deixou o clube em julho de 2022 devido a desavenças com a diretoria.

