Repasse do Governo de Mato Grosso para o Rio Grande do Sul será feito até sexta

O Governo de Mato Grosso fará o repasse de R$ 50 milhões ao Rio Grande do Sul, para ajudar na reconstrução do estado gaúcho, até sexta-feira (10). A Lei n. 12.510, que autoriza a doação do recurso, foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (8). “Agradeço ao setor produtivo por apoiarem o Governo do Estado nessa iniciativa e aos deputados pela rapidez na aprovação da proposta. Agora vamos poder ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul a reconstruírem suas cidades, suas casas e a retomarem sua vida com dignidade”, destacou o governador Mauro Mendes.

O repasse de R$ 50 milhões para o Rio Grande do Sul foi proposto pelo governador Mauro Mendes na segunda-feira (6) e aprovado pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (8). O auxílio vai usar os recursos arrecadados pelo Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que recebe contribuições do setor produtivo. Em suas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) agradeceu a ajuda de Mato Grosso,”Sem palavras para agradecer esse grande movimento de Mato Grosso. Doação de R$ 50 milhões, que serão usados para ajudar as famílias atingidas e na reconstrução da nossa infraestrutura. Obrigado, governador Mauro Mendes, e povo do Mato Grosso”.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)