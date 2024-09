Repórter da Band toma atitude contra Simony após ser chamada de amante

Depois de ser taxada como amante por Simony, Sandra Redivo decidiu acionar a cantora na Justiça. A repórter da Band já havia feito um boletim de ocorrência contra a ex-Balão Mágico, denunciando que estava sendo perseguida após entrevistar o ex-noivo da famosa.

De acordo com Peterson Renato, do Hora Top TV, Redivo entrou com uma “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada”, no último dia 18.

Nos autos, Sandra ainda detalhou que Simony “ameaçou de que levaria tais fatos ‘obviamente mentirosos’ a mídia, e assim o fez”, cumprido o que prometeu dias depois, “por ser amiga íntima de donos de sites de notícias contatou vários conhecidos e publicamente caluniou, difamou a autora expondo tudo na mídia”.

“A ré [Simony] acusa a autora de ter sido amante do seu ex-noivo e que possui provas, porém, em nenhum momento, as apresentou uma vez que, a autora jamais se envolveu com Felipe Rodriguez”, diz um trecho do documento.

Na ação, Sandra Redivo pede R$ 15 mil a Simony por danos morais. Uma audiência de conciliação está marcada para 31 de outubro.

Segundo Redivo, tudo começou depois de Felipe ser entrevistado por ela há alguns dias, para o podcast que apresenta. “Eu juro de pés juntos que não conhecia o rapaz antes, e não mantive contato depois”, garantiu.

Além da conversa para a atração, Sandra explicou que Simony viu as curtidas que ela havia dado nas fotos de Rodriguez e, desde então, a situação ficou ainda pior: “Foi aí que vim saber que ele foi casado com ela. A mesma começou a perseguir meus amigos, procurou meu local de trabalho e ameaçou a todos, sem dizer ao certo o que queria”.

A jornalista ainda declarou que a famosa passou a perturbá-la em várias horas do dia, afirmando que iria expor sobre o caso extraconjungal na mídia. “Mensagens de madrugada, ofensas e nitidamente desequilíbrio emocional, usando doença como pretexto. Nunca imaginei nessa idade passar por isso”, lamentou.

Sandra destacou que a atitude de Simony, antes apenas on-line, saiu do mundo virtual e afetou amigos próximos e até seu trabalho. A comunicadora registou um boletim de ocorrência contra a ex-Balão Mágico.

“Trabalho com provas, tenho absolutamente todos os prints”, lembrou Sandra Redivo, alegando que não poderia deixar que boatos afetassem sua carreira, que ultrapassa os 26 anos. A comunicadora registrou um boletim de ocorrência contra a famosa.

1 de 5

Simony vendeu patrimônio para pagar tratamento contra câncer

Reprodução/YouTube

2 de 5

Repórter da Band Sandra Redivo

Reprodução

3 de 5

Simony posa, sorridente, com os cabelos soltos

Instagram/Reprodução

4 de 5

A jornalista foi acusada por Simony de se amante do ex-noivo, Felipe Rodriguez

Reprodução

5 de 5

Simony

Instagram/Reprodução

Simony e Felipe Rodriguez anunciaram o término publicamente em fevereiro, após quatro anos juntos. O rapaz confirmou a separação para a coluna Fábia Oliveira, com exclusividade. Ele teceu elogios à ex-noiva e afirmou ter amadurecido durante a relação.

“Vou continuar amando ela, agora de maneira diferente. Mas o carinho, o respeito por ela, pela família, e o respeito pelo tempo que a gente ficou junto sempre vai existir”, falou na ocasião.

Simony alega estar “muito abalada”

Depois de vir à tona as acusações feitas por Sandra Redivo, Simony usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. Através de sua assessoria jurídica, representada pelo advogado Jorge Abrão, a cantora alegou estar “muito abalada” e que tudo não passa de uma “campanha difamatória” contra ela.

“Simony jamais ameaçou ou perseguiu qualquer pessoa, muito pelo contrário, ela está sendo vítima de uma campanha difamatória com o único e exclusivo fim de ter seu nome envolvido em polêmicas”, justificou em nota oficial.

No texto, o especialista completou: “Ela está muito abalada com a campanha difamatória proferida pela jornalista em questão e, em razão disso, buscará todas as medidas judiciais cabíveis e necessárias para preservar seu nome, honra e carreira, conquistados com muito trabalho ao longo dos anos”.

1 de 3

Ex-noivo de Simony, Felipe Rodriguez fala sobre o término

Instagram/Reprodução

2 de 3

Ex-noivo de Simony, Felipe Rodriguez fala sobre o término

Instagram/Reprodução

3 de 3

Ex-noivo de Simony, Felipe Rodriguez fala sobre o término

Instagram/Reprodução

Já Redivo, garantiu que conheceu Felipe há alguns dias, quando o entrevistou para o podcast que apresenta: “Eu juro de pés juntos que não conhecia o rapaz antes, e não mantive contato depois”.

Além da conversa para a atração, Sandra explicou que Simony viu as curtidas que ela havia dado nas fotos de Rodriguez e, desde então, a situação ficou ainda pior: “Foi aí que vim saber que ele foi casado com ela. A mesma começou a perseguir meus amigos, procurou meu local de trabalho e ameaçou a todos, sem dizer ao certo o que queria”.