Repórter da Globo vira “sósia” de participante do BBB23: “Não sou eu”

Vencedor da primeira prova do BBB23, Ricardo Camargo tem um sósia que também aparece todos os dias na Globo, mas não na casa mais vigiada do Brasil.

A semelhança com Rick impressionou Eliezer dos Santos, repórter da emissora em São Paulo que costuma participar de telejornais a bordo do Globocop.

Não se confunda: o da esquerda é Ricardo Camargo, do BBB23; à esquerda, Eliezer dos Santos, repórter da Globo – Metrópoles

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

Eliezer dos Santos, repórter da Globo

Ambos são negros, carecas, usam óculos e ostentam barba. Em suas redes sociais, Eliezer brincou com seu “sósia” no Big Brother já tentando vagar uma vaga na próxima temporada.

“Declaro que não estou no BBB (gostaria, sim… mas não sou eu)”, escreveu no Twitter, sugerindo sua presença para Boninho. Nesta terça-feira (17/1), Eliezer participou normalmente do Bom Dia SP e do SP1.

Declaro que não estou no BBB (Gostaria, sim… mas não sou eu hahahaha) pic.twitter.com/gBvnMp7YMU

— Eliezer dos Santos (@eliezersantos) January 17, 2023