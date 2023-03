Repórter do Mais Você flagra Marcos Caruso com namorado em praia do RJ

No Mais Você desta quarta-feira (1°/3), a repórter Luiza Zveiter comemorou o aniversário do Rio de Janeiro em um link na praia de Ipanema e, de quebra, ainda flagrou o ator Marcos Caruso tomando sol com o namorado, Marcos Paiva.

Enquanto o ator da novela Travessia era entrevistado pela repórter, o técnico em enfermagem ficou sentado em uma cadeira de praia aguardando o fim da transmissão.

Marcos Caruso e Marcos Paiva

Marcos Caruso e Marcos Paiva compartilharam foto trocando alianças em 18/12Reprodução

Marcos Caruso é ator contratado da Globo

Eles estão juntos desde 2018Reprodução

Marcos Caruso

Apesar da curiosidade do público, Luiza Zveiter respeitou a intimidade do casal e não se aproximou do namorado de Marcos Caruso, que apareceu no cantinho da imagem em praticamente toda a entrevista.

“O que a Luiza do Mais Você não faz? Me descobriu aqui em Ipanema! Eu estou quietinho aqui, vim dar um mergulho para poder voltar a trabalhar e ela me descobre! Adorei, porque aí posso falar com a Ana Maria! Beijo, meu amor, e a todas as pessoas que te assistem”, disse Caruso, contando rapidamente sua rotina com o namorado.

“A praia está ficando cada vez mais linda porque tem umas piscinas naturais, e nós dois viemos aqui, estamos vindo aqui quase todos os dias dar um mergulho e depois voltamos para trabalhar. Mas isso é uma bênção de Deus. Obrigado, meu Deus!”, emendou.

Ana Maria retribuiu o carinho do ator citando seu papel em Travessia: “Aproveite e dê um beijo também no professor Dante, porque são dois. Caruso consegue ser muitos, dessa vez ele está como professor Dante, foi dar uma mergulhadinha e à noite ele está na novela com a gente”.