Repressão disciplinar: PM filmado com travesti em motel é identificado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) investiga a presença de pelo menos um policial fardado participando de uma “festinha” em um motel da capital, usando viaturas da corporação, conforme noticiado pelo Metrópoles nessa segunda-feira (3/9).

A PMDF declarou ter adotado “medidas imediatas”, empregando “a devida repressão disciplinar e a instauração do procedimento criminal correspondente”.

A Corregedoria da PMDF afirma que “já identificou o policial militar mencionado no episódio”. Ele não chegou a ser afastado.

O vídeo divulgado por uma mulher trans, no entanto, mostra duas viaturas, e a garota de programa dá a entender que havia dois PMs no motel. A corporação não informou se está investigando mais de um militar.

As imagens, que vêm circulando em grupos de WhatsApp integrados por policiais, expõe o militar. Nas imagens, a garota de programa aparece sacudindo a chave de uma suíte enquanto filma um PM em uma viatura caracterizada, já dentro do motel.

A mulher trans convida: “Vem, amor, quarto três!”. Em outro trecho do vídeo, ela fala que “a festinha é com dois”, enquanto, na legenda da postagem, diz: “Pode chamar o amigo também”.

Assista:

“Festinha” Quando a viatura do 28º Batalhão da PM (Riacho Fundo) se aproxima e estaciona dentro da garagem de um dos quartos do motel, a mulher manda um recado para outras prostitutas. “Eu falo para elas que meu público é outro. Elas não entendem. Meu público né?”, diz a jovem, em tom irônico.

Ao sair do motel, a trans ressalta que participou de uma “festinha” com dois policiais militares. “Fui para a festinha com dois. Gente, o sol babadeiro e eles voltando. E é isso. Uma Heineken para elas. Olha meu cliente saindo agora, porque meu cliente é fino. Gente, foi uma ‘barbarização’ dentro do motel”, diz a travesti, antes de encerrar a filmagem.