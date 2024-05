Republicanos saem em defesa de Donald Trump depois de condenação

Aliados classificaram o julgamento do ex-presidente como “político” e “farsa”; Trump foi considerado culpado em 34 acusações

Donald Trump em comício em Nova Jersey, nos EUA, em maio de 2024 Reprodução/Instagram @realdonaldtrump – 11.mai.2024

Aliados do ex-presidente norte-americano Donald Trump saem em sua defesa dele nas redes sociais depois do veredito da Justiça de Nova York que o condenou por fraude ao comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels.

O ex-candidato à presidência pelo Republicanos e atual governador do Estado da Flórida, Ron DeSantis, foi um deles. Ron disse que Trump foi condenado pela “degradação política do sistema de Justiça”.

“O fato desse caso –envolvendo alegadas violações de registros comerciais de contravenção ocorridas há quase uma década– ter sido instaurado é uma prova da degradação política do sistema de justiça em lugares como a cidade de Nova York”, disse deSantis.

Para ele, o caso não teria sido instaurado e o réu não teria sido considerado culpado se este não fosse Trump. “O veredito de hoje representa o culminar de um processo legal que foi submetido à vontade política dos atores envolvidos: um procurador de esquerda, um juiz partidário e um júri que reflete um dos enclaves mais liberais da América –tudo num esforço para ‘pegar’ Donald Trump”, afirmou.

O presidente da Câmara dos Representantes, também republicano Mike Johnson, escreveu que as acusações contra Trump são “ridículas” e que a decisão é “mais uma prova de que os Democratas não irão parar perante nada para silenciar a dissidência e esmagar os seus oponentes políticos”.

O senador do Texas Ted Cruz afirmou que esse é um “dia obscuro para a América” e que todo o julgamento foi uma vergonha e nada mais que uma perseguição política. “A única razão pela qual eles processaram Donald Trump é porque os Democratas estão aterrorizados porque ele vai ganhar a reeleição”.

Já o senador da Flórida Marco Rubio disse que o veredito é “uma farsa completa que zomba do nosso sistema de justiça”.

“Um julgamento-espetáculo e político conduzido por um juiz abertamente pró-Biden cuja filha ganha dinheiro com o caso, um júri do condado mais liberal da América, acusações absurdas e ridículas e instruções ultrajantes do júri que garantiram veredictos de culpa”, afirmou.

Trump chama condenação de fraude: “Está longe de acabar” Apoio no Brasil Fabio Wajngarten, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestou apoio ao ex-presidente Trump pelas redes sociais. “Meus amigos americanos celebrando agora a VITÓRIA do Presidente Trump nas eleições americanas de novembro. Quanto mais bate, mais cresce. Só esperar”, afirmou.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que Trump tem “72 anos sem ficha criminal. Mas bastou concorrer à Presidência para receber toneladas de processos”.

Oposição O atual chefe do Executivo norte-americano, Joe Biden (democrata), afirmou que a próxima derrota do republicano será nas urnas. “Só há uma maneira de manter Donald Trump fora do Salão Oval: nas urnas”, escreveu Biden em seu perfil no X (ex-Twitter). As eleições presidenciais norte-americanas estão marcadas para 5 de novembro.

Por mais que tenha sido condenado, Trump ainda poderá concorrer às eleições presidenciais.

A Constituição dos Estados Unidos determina que um candidato só pode ser impedido de concorrer à Presidência caso tenha sofrido impeachment –durante seu mandato, 2 processos foram abertos contra Trump na Câmara, mas ele foi absolvido pelo Senado–, já tenha sido presidente por 2 mandatos ou tenha sido condenado por rebelião contra o país.

Condenação O ex-presidente dos EUA (Estados Unidos) Donald Trump foi condenado pelo Tribunal de Nova York nesta 5ª feira (30.mai.2024) por falsificação de registros comerciais. Ele respondeu à acusação de esconder o pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels durante as eleições de 2016, tornando-se o 1º presidente americano a ser condenado por um crime.

Os 12 jurados o consideraram culpado pelas 34 acusações apresentadas contra ele. Contudo, a sentença só será divulgada em 11 de julho. Trump pode enfrentar uma pena de até 4 anos por cada uma das 34 acusações –que no total somaria 136 anos de detenção– ou ganhar liberdade condicional.