Reserva de 'Lucho'? Desde que chegou, uruguaio anotou mesma quantidade de gols que dupla de ataque titular do Bahia

Luciano Rodríguez está pedindo passagem no ataque do Bahia? Após marcar mais um gol com a camisa do Tricolor na noite da última segunda-feira (28), na derrota sofrida diante do Vasco, Lucho Rodríguez igualou a quantidade de gols marcados por Everaldo e Thaciano somados, desde que o uruguaio chegou ao clube.

Lucho foi anunciado pelo Bahia no dia 26 de julho de 2024. No dia 27, na partida diante do Internacional ele já estava no banco de reservas. O primeiro gol veio dois jogos depois, diante do Botafogo. Após isso viveu um jejum de seis jogos e voltou a marcar, diante do Atlético Mineiro.

Após um novo jejum de três jogos, o camisa 17 marcou pela primeira vez por dois jogos seguidos com a camisa do Bahia, diante do Cruzeiro e do Vasco, respectivamente. O diferencial é que em três dos quatro jogos em que marcou gols, Lucho esteve em campo por menos de 20 minutos. A exceção foi diante do cruzmaltino, quando jogou por 52 minutos.

Lucho comemora gol marcado diante do Vasco. Foto: Letícia Martins / EC Bahia.

Contabilizando o retrospecto do ataque titular do Bahia, formado por Everaldo e Thaciano, no mesmo recorte de tempo da chegada de Lucho, ambos foram responsável por dois gols cada um.