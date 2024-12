Reservatórios das hidrelétricas brasileiras em três regiões devem superar 70% em janeiro

Os níveis de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras devem apresentar resultados positivos ao final de janeiro, conforme informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Três dos quatro submercados do país estão projetados para ultrapassar a marca de 70% de capacidade. O Norte, por exemplo, deve encerrar o mês com 86,4%, enquanto o Sul e o Nordeste devem atingir 73,8% e 70,5%, respectivamente. Por outro lado, o Sudeste/Centro-Oeste deve registrar um percentual inferior, com 64,8% de armazenamento.

Apesar de um ano marcado por uma seca severa, o Brasil deve fechar 2024 com uma média de 52% nos níveis de armazenamento de suas hidrelétricas. Além disso, o ONS prevê um aumento de 4,2% na demanda por energia elétrica em janeiro. O crescimento será mais acentuado na região Norte, que deve apresentar uma elevação de 10,5% na carga. O Sul também deve ter um desempenho positivo, com uma expectativa de crescimento de 4,9%. As regiões Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, por sua vez, devem registrar um aumento mais modesto, com uma projeção de 3,3% para ambas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias