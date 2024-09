Resgate Dramático nas Águas de Abrolhos

Uma operação de salvamento eletrizante mobilizou a Marinha na tarde do último sábado (7), quando uma embarcação pesqueira, batizada de “Eterno Deus”, ficou à deriva a cerca de 14 milhas náuticas (aproximadamente 26 km) do Arquipélago de Abrolhos, no extremo sul da Bahia.

O pesqueiro, com três tripulantes a bordo, enfrentou sérias avarias no eixo, interrompendo as atividades de pesca e deixando a embarcação à mercê das correntes oceânicas. Assim que a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro foi informada, uma rápida e precisa Operação de Busca e Salvamento (SAR) foi deflagrada, coordenada pelo Salvamar Leste, parte do Comando do 2º Distrito Naval.

Em um esforço conjunto, a tripulação foi resgatada em segurança e a embarcação rebocada pela eficiente equipe da “Jubarte” até a costa, na localidade de Ponta de Areia, em Caravelas. Felizmente, todos os tripulantes estavam em boas condições de saúde, mas o susto não será esquecido.

A Marinha já anunciou a abertura de um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para investigar as causas desse incidente e, após o procedimento, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo para as devidas providências.

O mar sempre reserva surpresas, mas a resposta rápida e a eficiência das autoridades garantiram um desfecho seguro para essa tripulação!