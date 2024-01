Respeito o PT, mas árbitro da política econômica é Lula, diz Haddad

Ministro afirma que o presidente tem dado respaldo às decisões da Fazenda; para ele, a política econômica é de todo o governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta 2ª feira (22.jan.2024) que respeita a tradição e os posicionamentos do PT, mas é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quem arbitra as decisões sobre a política econômica do governo. “Nunca desrespeitei nenhuma dessas tendências [do PT], muito pelo contrário, tenho boa relação com todas. Mas tem um governo, tem um presidente da República, não é a política econômica de um ministro. […] Isso tudo vai para a mesa do presidente e ele pode entender que é o caso de manter, de mudar. Ele é o árbitro, ele é o maestro”, disse o ministro em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura.