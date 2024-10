Responsável por lavar dinheiro para o tráfico é preso em reduto do PCC

São Paulo — A polícia civil, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), prendeu nesta quarta-feira (23/10) um homem apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa na Baixada Santista, litoral de São Paulo. A região é reduto do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Carlos da Silva Santos, conhecido como Campeão, foi preso no bairro Vila Caiçara, em Praia Grande. O faccionado foi detido em um imóvel, onde celulares, documentos e relógios foram apreendidos, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a SSP, a prisão aconteceu após um trabalho de inteligência realizado há pelo menos um ano pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém, que passou a monitorar o paradeiro do criminoso.

O caso foi registrado como captura de procurado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde o criminoso permanece à disposição da Justiça.

Histórico no crime

Campeão era investigado por fazer parte de uma célula criminosa que lavava o dinheiro para o tráfico, utilizando empresas de fachada para a comercialização de drogas.

A investigação da Dise apontou que o criminoso abriu empresas em outros estados para fazer a movimentação dos pagamentos referente ao tráfico de drogas. Assim, o dinheiro recebido seguia direto para a conta dessas empresas.

A Dise solicitou à Justiça o bloqueio de R$ 30 milhões das contas do investigado.

O homem, de 38 anos, estava foragido da Justiça desde julho deste ano, após condenação a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Em 2019, ele foi preso com uma tonelada de cocaína.