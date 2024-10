Restaurante Juá: sabores autênticos do Norte e Nordeste em Goiânia

Se você morar ou estiver visitando Goiânia (GO), prepare-se para viver uma experiência gastronômica única no Restaurante Juá, localizado no estacionamento do Shopping Flamboyant.

Comandado pelo chef Júnior Marinho, finalista do reality show Mestre do Sabor, da Rede Globo, o estabelecimento une os sabores autênticos do Norte e Nordeste, oferecendo pratos que celebram ingredientes típicos como tacacá e tucupi. Cada item no cardápio convida os clientes a experimentarem a riqueza dos sabores do Brasil.

O ambiente do Juá também é perfeito para momentos de descontração. O happy hour, em que os clientes podem desfrutar de descontos especiais em drinks, petiscos e chopp, torna o local ideal para reunir amigos e familiares.

O happy hour ocorre todos os dias a partir das 17h.

O Juá oferece ainda serviços de buffet para eventos, garantindo que o sabor inconfundível da casa esteja presente em qualquer confraternização. A equipe do restaurante se dedica a criar cardápios personalizados que atendam às especificidades de cada cliente.

Restaurante Juá

Endereço: Flamboyant Shopping (Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300, no Jardim Goiás – Goiânia/GO)