Restaurante Zaffe mescla praticidade, promoções e sofisticação nos serviços e cardápio de fim de ano

Charmoso restaurante baiano apresenta cardápio para todos os gostos no Natal e Réveillon

Com a chegada do Natal e Ano Novo, o charmoso e aconchegante restaurante Zaffe, estrategicamente localizado na entrada do Candeal, dispõe de possibilidades especiais para quem deseja festejar as datas com praticidade e requinte de seu delicioso cardápio.

O refinado ambiente vai abrir das 11h até às 16h, nos dias 24 e 31 de dezembro, e também aceitará encomendas de especiais. A praticidade consiste no fato de o cliente ter a tranquilidade de otimizar seu tempo sem se preocupar em preparar a ceia de Natal ou do Ano Novo. Basta apenas deixar as suas travessas no Zaffe e, ao buscar sua encomenda, a pessoa já sai com o prato arrumado, pronto para a festa. E o melhor, pelo preço único, ou seja, para qualquer prato, de R$ 100,00.

O restaurante possui menu sofisticado e completo para atender a todos os gostos. As encomendas para ambas as datas festivas já podem ser feitas através do WhatsApp 71 9 9905-6223 até o dia 23/12, com retirada em 24/12, até às 16h, e para a virada do ano até 30/12, com retirada em 31/12 até às 16h.

