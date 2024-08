Restos mortais de Claudinho, da dupla com Buchecha, desaparecem do túmulo

A viúva de Claudinho, da famosa dupla Claudinho e Buchecha, revelou um fato perturbador: o túmulo onde o cantor foi enterrado continha ossos de outra pessoa. Este incidente a levou a pedir uma indenização, e o caso está atualmente sob investigação pela polícia do Rio de Janeiro. A revelação chocante ganhou grande repercussão na mídia e entre os fãs do cantor. Segundo a viúva, houve uma exumação não autorizada no cemitério, e a família não foi informada ou consultada sobre o procedimento. A situação gerou indignação e revolta, pois a família do cantor, que fez sucesso em todo o Brasil, exige rapidez na investigação e justiça para o ocorrido. Claudinho morreu em 13 de julho de 2002, em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 203, em Seropédica (RJ).

*Com informações de Rodrigo Viga