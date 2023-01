Retorno de Marcola à Papuda não agrada o Distrito Federal, diz governadora em exercício

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), falou sobre a transferência de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, da penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia, para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Segundo a política, a decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), de realocar o líder do PCC, após a descoberta de um suposto plano de fuga do criminoso, ocorre em um “momento delicado” e explicou que o governo do DF vê com preocupação o retorno do detento à capital federal. “Há uma preocupação com a transferência do Marcola porque nós estamos com nosso sistema prisional já em um momento delicado. Não é uma notícia que agrada o GDF, mas não cabe a nós tomarmos essa decisão. Conversamos com o interventor [Ricardo Cappelli] e tenho certeza que nosso secretário de segurança fará toda a gestão para que não tenha nenhuma movimentação, nem instabilidade no nosso sistema prisional”, afirmou. Em março de 2022, Marcola foi transferido para Rondônia saindo exatamente da penitenciária federal de Brasília a pedido do então governador Ibaneis Rocha (MDB). Somadas, as condenações de Marcos Herbas Camacho ultrapassam os 300 anos de reclusão.

