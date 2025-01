Retrato oficial de Melania Trump na Casa Branca é divulgado; veja

O retrato oficial da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi divulgado nesta segunda-feira (27). Na imagem, Melania aparece de terno preto, posicionada em frente a uma janela da Casa Branca, com o Monumento de Washington visível ao fundo. O detalhe que chama atenção é que, diferente dos retratos coloridos de Donald Trump e do vice-presidente JD Vance, a fotografia de Melania foi divulgada em preto e branco.

A imagem foi compartilhada na conta oficial da primeira-dama na rede social X (antigo Twitter) com a legenda: “O retrato oficial da primeira-dama Melania Trump na Casa Branca”.



First Lady Melania Trump’s Official White House Portrait pic.twitter.com/pMdooFZW53 — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) January 27, 2025

A fotógrafa belga Régine Mahaux foi a responsável pelo retrato oficial, repetindo o trabalho realizado em 2017, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Mahaux é conhecida por fotografar a família Trump há mais de 20 anos. “Fiquei muito honrada por ter sido escolhida para fotografar este retrato oficial pela segunda vez”, disse a fotógrafa em entrevista à BBC News. Ela destacou que trabalhar com Melania foi um privilégio: “Ela é uma perfecionista e está profundamente envolvida no processo criativo”.

O retrato mais recente é um contraste com a imagem de 2017, que foi feita em cores e apresentava um close do rosto de Melania. A nova fotografia, capturada no dia seguinte à posse de Donald Trump como presidente dos EUA, apresenta um enquadramento mais amplo e uma estética mais sóbria.

Especialistas ouvidos pela BBC destacaram que a imagem carrega uma mensagem simbólica. “A fotografia transmite a transição de Melania de um papel familiar para uma figura mais presente e formal, com destaque na esfera pública e institucional da Casa Branca”, afirmaram.

Segundo a Associação Histórica da Casa Branca, a tradição de retratos oficiais das primeiras-damas remonta a Martha Washington, cujo retrato foi pintado a óleo. A associação mantém uma galeria com registros de todas as primeiras-damas da história dos Estados Unidos, destacando o papel simbólico que essas imagens desempenham ao longo do tempo.

