Retrô supera Anápolis e fica com título da Série D do Brasileiro

O Retrô fez história neste domingo (29), pois derrotou o Anápolis por 3 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e garantiu a conquista do título da Série D do Campeonato Brasileiro. Este é o primeiro troféu no futebol profissional da equipe pernambucana, que foi fundada no ano de 2016.

View this post on Instagram A post shared by Retrô FC Brasil (@retrofcbrasil)

Notícias relacionadas:

Brasil supera Marrocos e segue para semi da Copa do Mundo de futsal.

Marcus D’Almeida conquista Brasileiro de tiro com arco.

Brasileiro Série B: Paysandu derrota Ituano por 1 a 0.

Para levantar o caneco, o Retrô teve que reverter a vantagem construída pelo Anápolis no primeiro jogo da final, uma vitória de 2 a 1 no estádio Jonas Duarte, em Goiás.

O primeiro tempo da partida disputada no estádio Mané Garrincha foi marcada pelo equilíbrio, com o Retrô abrindo o marcador aos 12 minutos, com Fialho após boa jogada de João Pedro, e o Anápolis igualando aos 21, com Magno aproveitando cruzamento de Ariel para finalizar de cabeça.

Mas a Fênix tomou conta do confronto após o intervalo, com Mascote fazendo de cabeça logo aos quatro minutos, após nova assistência de João Pedro, e o próprio João Pedro acertando uma pancada de fora da área, as 22, para dar números finais ao placar.