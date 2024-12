Retrospectiva: Bortoleto é anunciado na Sauber e Brasil volta à F1

Um dos fatos esportivos mais importantes que ocorreram em 2024 foi o anúncio do brasileiro Gabriel Bortoleto na Sauber para 2025. Ele encerra o hiato de oito anos do Brasil sem um piloto titular na Fórmula 1, principal categoria de automobilismo no mundo.

Os rumores de Bortoleto na Sauber começaram em meados de agosto deste ano, quando a Fórmula 1 teve uma pausa. Na época, porém, o brasileiro negava qualquer tipo de negociação e dizia apenas pensar no campeonato da Fórmula 2, onde ele fazia uma campanha de recuperação.

Na F2, Bortoleto chegou a ficar 36 atrás do então líder Isack Hadjar, mas o paulista de 20 anos reverteu a situação. Em Monza, por exemplo, ele largou em último lugar e conseguiu terminar a corrida em primeiro. No pódio, ele fez questão de levar a bandeira do Brasil.

Os rumores aumentavam conforme o rendimento dele melhorava na F2, mas a Sauber parecia ter preferência em manter um dos pilotos de 2024 – Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Entretanto, nenhum deles pontuou antes da 23ª etapa, o que parecia incomodar os chefes da escuderia.

Bortoleto contra Schumacher?

A Sauber já havia anunciado o alemão Nico Hülkenberg e, logo, havia apenas uma vaga restante. O assento passou a ser concorrido por outros pilotos, como Franco Colapinto, Mick Schumacher e até o experiente Sebastian Vettel.

No entanto, Bortoleto continuava a impressionar na F2 e, além do empresário Fernando Alonso, ele ganhou apoio dos fãs, de pilotos do grid atual e de pessoas famosas fora do automobilismo. Até que a McLaren o chamou para fazer um teste com o carro de 2022, em setembro

O anúncio ocorreu no início de novembro. Portanto, o Brasil tem um motivo a mais para assistir a Fórmula 1 – Bortoleto. Ele é de Osasco e foi campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2, ambos como estreante.