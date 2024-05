Réu abandona julgamento antes de ser condenado por tentar matar a ex

São Paulo – Um homem que era réu por tentativa de feminicídio no Fórum de Marília, no interior de São Paulo, não voltou ao tribunal após o intervalo de almoço do julgamento, na tarde dessa quinta-feira (9/5).

O autônomo Marcos Vagner Pelizer respondia ao processo em liberdade. Ele ainda não foi encontrado.

Segundo o processo, o réu era acusado de agredir e tentar matar a ex-esposa no estacionamento de um supermercado na zona norte da cidade, em 2016.

Na ocasião, segundo a denúncia, a vítima marcou um encontro com o ex para falar sobre o fim do relacionamento. Logo que entrou no carro, a mulher recebeu um “mata-leão” e um golpe de canivete no abdome. Ela conseguiu fugir e pedir ajuda.

Apesar da ausência do réu, o julgamento teve sequência e Marcos Vagner foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Com a decisão, um mandado de prisão foi expedido em seu nome.

Em nota, o Fórum de Marília informou que o caso não é considerado fuga, já que, até aquele momento.

Segundo o órgão, o réu respondia ao processo em liberdade e tinha o direito de sair para o intervalo, e tomou a decisão de não voltar ao tribunal.