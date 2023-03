Reunião sobre projeto de recuperação florestal do Extremo Sul Baiano (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (02), foi realizada uma reunião sobre o projeto de recuperação florestal do Extremo Sul da Bahia na sede da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). O evento foi realizado por Jeilly Viviane, coordenadora do projeto e vinculada ao Instituto Futuro Rural e Polimata Soluções, em parceria com a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. Estavam presentes também proprietários rurais, técnicos vinculados às duas instituições citadas, técnicos das secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, além de outros agentes de diversas entidades ambientais e agrárias da região do Extremo Sul Baiano.

O projeto visa recuperar a cobertura florestal de áreas de preservação permanente (APPs) e proteção de nascentes, sejam localizadas em áreas públicas ou particulares. A cobertura florestal é de extrema importância por amenizar fenômenos climáticos indesejados como enxurradas, além de ajudar na regulação do regime de chuvas. Vale ressaltar que é lei que as APPs estejam regularizadas e as nascentes protegidas, podendo gerar multas a quem desobedecer.

Reunião sobre projeto de recuperação florestal do Extremo Sul Baiano (Fotos: Wesley Morau)

Aqueles que tiverem desejo em participar, podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura ou com a Secretaria de Meio Ambiente para realizar o cadastro. Também há a opção de fazer o cadastro por meio online pelo link (clique aqui).

Secretaria de Meio Ambiente

Endereço: Rua José Adailde, Jardim Caraípe

Horário de funcionamento: 08h às 12h – 13h30 às 17h30

Secretaria de Agricultura

Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 5390 Bairro Santa Rita (Próximo a Sec. Infraestrutura)

Horário de funcionamento: 7h às 12h – 14h às 17h.

O post Reunião discute projeto de recuperação florestal do Extremo Sul baiano; saiba como participar apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.