Reunião discute tratativas para maior dinamismo dos serviços ofertados pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Foto: Wesley Morau)

Nesta quinta-feira (19), ocorreu uma reunião entre o secretariado municipal de Teixeira de Freitas e contadores do município na Secretaria de Desenvolvimento Econômico a fim de tratar questões relativas aos serviços ofertados pela administração atual. Estiveram presentes a secretária de Assistência Social, Penélope Belitardo; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Maxsoely Brito; o chefe de gabinete Henny Aramuni, o secretário de Finanças, Anderson Riva; o secretário de Infraestrutura, Paulo de Souza; o diretor da Vigilância Sanitária, Elisnak Miranda; e representantes da Secretaria de Meio Ambiente.

Durante a ocasião, foram discutidas medidas que auxiliem no dinamismo e eficiência de demandas como emissão de notas e alvarás, com a apresentação dos fluxos administrativos e sistemas de operação de cada secretaria. Foi tratado, também, sobre a possibilidade de mais celeridade em relação aos prazos, permitindo a devida fluidez das atividades realizadas pelos empreendedores que necessitam dos serviços e buscam os contadores para executar tais demandas. Foi acordado que a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e os profissionais irão se reunir periodicamente para a apresentação de resultados e alinhamento das atividades.

Por fim, a Assessoria de Comunicação Municipal apresentou o plano de comunicação referente à campanha Leão do Bem 2023 – introduzida aos representantes do setor contábil na última segunda-feira (16). A ação irá possibilitar que os contribuintes Pessoa Física e Pessoa Jurídica possam destinar uma parte do seu Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI) ou ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), voltados para programas e ações de proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes e da pessoa idosa.

