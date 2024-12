Reunião extraordinária do CMTT deve definir novo valor da tarifa de ônibus em São Paulo

Após um período de quatro anos sem alterações, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de São Paulo se reúne hoje em caráter extraordinário para deliberar sobre o novo valor da tarifa de ônibus na cidade. A tarifa atual, fixada em R$ 4,40, permanece inalterada desde 2020, quando o último reajuste foi implementado sob a administração do ex-prefeito Bruno Covas. A decisão, que deverá entrar em vigor a partir de janeiro, é aguardada com grande expectativa por usuários e operadores do sistema de transporte. O atual prefeito, Ricardo Nunes, havia prometido durante sua campanha eleitoral manter as tarifas sem reajustes.

No entanto, ele reconheceu que tal compromisso poderia ser insustentável a longo prazo, especialmente se isso significasse comprometer a saúde econômica da cidade. Nunes enfatizou que, embora deseje que o reajuste seja inferior à inflação acumulada de 32% desde o congelamento, a realidade econômica pode exigir ajustes para evitar um colapso no sistema de transporte.

Além disso, o prefeito Nunes deixou claro que não pretende desviar recursos de áreas essenciais, como educação e saúde, para subsidiar ainda mais as tarifas de ônibus. A expectativa é que o novo valor da passagem possa ultrapassar os R$ 5, embora ainda não haja uma confirmação oficial.

*Com informações de Alvaro Nocera

Reportagem produzida com auxílio de IA