O hotel Costa do Sol, localizado em Búzios, RJ, está preparando uma grande festa para o Réveillon 2025, e já recebe reservas para o período mais aguardado do ano.

Reconhecido por proporcionar conforto e uma experiência de alta qualidade para os seus hóspedes, o Costa do Sol é a escolha ideal para quem busca exclusividade e lazer em meio às belezas naturais de Búzios.

Com 41 suítes elegantes, o hotel oferece acomodações confortáveis e bem equipadas para todos os perfis de clientes. A ala de suítes “Personalitê” é o destaque para os mais exigentes: são suítes de alto padrão, com 48m² cada, decoração temática e camas super king size, pensadas para garantir uma experiência única de conforto e sofisticação.

Gastronomia e Lazer

• Restaurante Internacional: Sabores variados que proporcionam uma experiência gastronômica de excelência.

• Bar: Bebidas diversas para brindar em grande estilo.

• Academia e Sauna: Espaço para cuidar do corpo e relaxar.

• Salão de Jogos e Piscinas: Dois ambientes de piscina com temperatura ambiente, ideais para relaxar e socializar.

Se você planeja um Réveillon inesquecível em Búzios, o Hotel Costa do Sol é a dica perfeita para celebrar com conforto, ótima gastronomia e muita diversão.

Todos os pacotes incluem hospedagem com café da manhã e festa da virada no dia 31/12, com música ao vivo, open bar e open food.

