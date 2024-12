Réveillon deve movimentar R$ 3,2 bilhões no RJ

A Prefeitura do Rio de Janeiro projeta que o Réveillon deste ano deve injetar aproximadamente 3 bilhões de reais na economia local, sublinhando a relevância do evento para o setor turístico da cidade. Em uma entrevista exclusiva com a Jovem Pan, Patrick Corrêa, presidente da RioTur, revelou que os preparativos estão em sua fase final. A programação promete ser extensa, com palcos espalhados por toda a cidade, abrangendo as zonas sul, norte, oeste e a ilha de Paquetá. Correia enfatizou que, apesar de um déficit na captação de recursos, tanto a Prefeitura quanto algumas empresas privadas estão investindo para assegurar o sucesso do evento. Entre os artistas confirmados estão nomes de peso como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Anitta e Ivete Sangalo, que compõe o line-up.

O show pirotécnico em Copacabana, um dos principais atrativos do Réveillon carioca, contará com 10 balsas e terá uma duração de 12 minutos. A sincronia entre os fogos e a sonorização será coordenada por Abel Gomes, renomado por sua atuação em grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Correia destacou que a expectativa é de um espetáculo inédito, com melhorias contínuas na infraestrutura e na qualidade dos eventos. Além do Réveillon, a cidade já se prepara para o Carnaval de 2025, com blocos de rua começando em fevereiro, numa tentativa de prolongar a estadia dos turistas na cidade.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA