Réveillon em Copacabana: Artistas renomados se apresentaram durante festa da virada

O réveillon na famosa praia de Copacabana foi marcado por apresentações vibrantes de artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. Apesar da animação dos shows, a visibilidade foi comprometida pela fumaça gerada pelos fogos de artifício, o que gerou descontentamento entre as pessoas. Embora os turistas tenham elogiado as performances, muitos consideraram a queima de fogos insatisfatória.

Entre os aspectos positivos da festa, destaca-se a presença de artistas renomados que garantiram momentos memoráveis. Além disso, as medidas de segurança implementadas, incluindo bloqueios e câmeras de reconhecimento facial, mostraram-se eficazes, proporcionando um ambiente mais seguro para os participantes. A Operação Especial do Metrô-Rio também contribuiu para facilitar o acesso à orla, permitindo que mais pessoas chegassem ao evento.

Por outro lado, alguns problemas foram notados durante a celebração. A quantidade de banheiros químicos disponíveis foi considerada insuficiente, resultando em longas esperas para os usuários. Outro ponto negativo foi a falta de engajamento do público no karaokê coletivo, que não atraiu a participação esperada. A revista de segurança, que utilizava detectores de metal, não se mostrou sempre eficaz, o que levantou preocupações sobre a segurança do evento. Apesar dos desafios enfrentados, a festa de réveillon em Copacabana continua a ser um dos eventos mais aguardados do ano, atraindo milhares de pessoas em busca de celebração e entretenimento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira