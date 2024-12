Réveillon em Copacabana: Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia medidas de segurança e mudanças no trânsito

A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou informações sobre a celebração do Réveillon em Copacabana, destacando mudanças significativas nas medidas de segurança. As revistas para acesso à orla terão início mais cedo, às 8h, em comparação com o horário de 15h do ano anterior. Para garantir a segurança do evento, um efetivo de 3,3 mil policiais militares estará presente, além de 78 torres de observação, viaturas e drones, que contará com 240 câmeras para acompanhar a movimentação do público.

A venda de garrafas de vidro por ambulantes está proibida, assim como a presença de objetos cortantes ou perfurocortantes. Além disso, o cercamento de áreas públicas por barraqueiros também não será permitido. As alterações no trânsito começarão a ser implementadas no dia 30 de dezembro, com a proibição de estacionamento em várias ruas. A partir do dia 31, haverá bloqueios específicos para ônibus de fretamento, visando facilitar a circulação de pessoas que se dirigem à festa.

No dia 31, a circulação de veículos será interrompida às 19h30, e os bloqueios começarão a ser liberados às 5h do dia 1º de janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias