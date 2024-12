Réveillon na Avenida Paulista contará com shows de grandes artistas e queima de fogos silenciosos

Os preparativos para a tradicional festa de Ano Novo na Avenida Paulista, em São Paulo, estão a todo vapor. Este evento icônico, que atrai tanto moradores da capital quanto visitantes de outras regiões, promete reunir um público diversificado e animado. De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura de São Paulo, 64% dos participantes são da própria capital, enquanto 13% vêm de outros estados e do interior paulista. A festa, que marcará a virada de 2024 para 2025, começará às 16h30 do dia 31 de dezembro e se estenderá até as 4h do dia 1º de janeiro.

O palco, localizado estrategicamente na Avenida Paulista, já está em fase de montagem e testes de som. Com impressionantes 32 metros de largura e 20 metros de altura, a estrutura deste ano é decorada com livros, refletindo a temática da literatura. Frases que exaltam a cidade de São Paulo, como “São Paulo é gigante” e “São Paulo não para”, adornam o local, criando um ambiente festivo e inspirador. A programação musical é um dos grandes atrativos, com artistas renomados como Bruno e Marrone, Glória Groove e MC Livinho. Roberta Miranda também está confirmada, com testes de som já em andamento. A festa será encerrada com chave de ouro pela Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã do carnaval de 2024.

Um dos momentos mais aguardados da noite é, sem dúvida, a queima de fogos, que terá uma duração de 10 minutos. Em uma iniciativa inclusiva e consciente, os fogos serão sem ruído, escolhidos para respeitar pessoas sensíveis ao barulho, como idosos, pessoas com transtorno do espectro autista e animais de estimação. A Avenida Paulista, já um ponto turístico por si só, tem atraído visitantes que tiram fotos do palco antes mesmo do início das festividades, ansiosos para capturar a magia do evento.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA