Réveillon na Avenida Paulista tem queda de 53% no número de celulares roubados

Durante a celebração de Réveillon na Avenida Paulista, que ocorreu entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, foram contabilizados 33 furtos de celulares. Esse número representa uma queda de 53% em comparação ao ano anterior, quando 70 ocorrências foram registradas. A diminuição nos furtos é atribuída a um aumento nas medidas de segurança implementadas para o evento. A operação de segurança para o Réveillon contou com um robusto esquema, que incluiu 151 viaturas, um helicóptero, drones e torres de observação. Mais de 1.100 policiais militares estiveram presentes, além da introdução de um cão robô, que foi utilizado pela primeira vez na festividade. O robô é equipado com câmeras de alta resolução, permitindo a transmissão de imagens em tempo real para o sistema de monitoramento da cidade.

Entre as ocorrências, a única significativa foi a prisão de um colombiano de 20 anos, suspeito de ter furtado 14 celulares. Ele foi detido após deixar cair um dos aparelhos, o que levou à identificação de quatro vítimas. Essa ação demonstra a eficácia do policiamento e das tecnologias empregadas durante o evento. Além dos dados do Réveillon, a Polícia Civil também notou uma redução nos roubos de celulares na Avenida Paulista ao longo de 2024. Um estudo revelou que muitos dos furtos eram cometidos por criminosos que utilizavam bicicletas. Em resposta a essa situação, a Secretaria da Segurança Pública lançou a operação Speed Bike, que resultou em uma diminuição de 25% nos registros de furtos e roubos de celulares entre janeiro e agosto do ano passado.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA