Réveillon no Rio terá palco gospel, 12 minutos de fogos e shows de Caetano Veloso, Anitta e Ivete Sangalo

A Prefeitura do Rio de Janeiro revelou seu planejamento para as festividades de Réveillon 2025, que promete ser grandioso. O evento contará com 13 palcos, um deles especialmente dedicado à música gospel, localizado na famosa Praia de Copacabana. A tradicional queima de fogos terá uma duração aproximada de 12 minutos, com os fogos sendo lançados de dez balsas posicionadas ao longo da orla. Entre os artistas confirmados para a celebração estão nomes de peso como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo (que estará no palco na hora da virada) e Anitta, que se apresentarão em diferentes palcos. O prefeito Eduardo Paes enfatizou que a festa é inclusiva e que a liberdade artística será respeitada, sem qualquer tipo de censura.

Além da icônica Copacabana, a festa se estenderá a mais dez locais na cidade, onde o público poderá desfrutar de apresentações de artistas como Dudu Nobre e Pique Novo. A queima de fogos também trará inovações, incluindo um novo tipo de fogos de artifício importados do Japão, prometendo um espetáculo visual inédito. O evento tem como objetivo atrair um grande número de turistas, com a expectativa de que o público supere os 5 milhões de pessoas que participaram no ano anterior.

A prefeitura prometeu divulgar em breve um planejamento detalhado sobre o trânsito e as medidas de segurança, que incluirão interdições em acessos à Copacabana. Na zona oeste da cidade, a queima de fogos será realizada em 12 locais diferentes, com a organização a cargo de hotéis e shoppings, ampliando assim as opções de celebração para os cariocas e visitantes. A festa de Réveillon no Rio de Janeiro está consolidada como um dos maiores eventos do calendário, atraindo pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo.

Veja o cronograma dos shows*

PALCO RIO

(Em frente ao Hotel Copacabana Palace)

19h – DJ

– DJ 20h – Caetano e Maria Bethânia

– Caetano e Maria Bethânia 22h – Ivete Sangalo

– Ivete Sangalo 00h12 – Anitta

– Anitta 2h – Xand Avião

– Xand Avião 3h30 – Unidos do Viradouro

PALCO SAMBA

(Altura da Rua República do Peru)

19h – DJ

– DJ 20h – Nova atração (em breve)

– Nova atração (em breve) 22h – Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e convidados

– Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e convidados 00h12 – Marcelo D2 e um Punhado de Bambas

– Marcelo D2 e um Punhado de Bambas 2h – Nova atração (em breve)

– Nova atração (em breve) 3h30 – Imperatriz Leopoldinense

PALCO LEME

(Praia do Leme)

DJ Marcelo Araujo

Midian Lima

Nova atração (em breve)

Thales Roberto

PALCO FLAMENGO

(Praia do Flamengo – Posto 2, em frente à Rua Dois de Dezembro)

PALCO ILHA DO GOVERNADOR

(Praia da Bica, em frente ao número 169)

PALCO PAQUETÁ

(Praia da Moreninha, s/n)

PALCO SEPETIBA

(Praia de Sepetiba, 1.886)

PALCO PARQUE OESTE – INHOAÍBA

(Avenida Cesário de Melo, 6.851)

Swing Simpatia

PALCO PEDRA DE GUARATIBA

(Estrada da Matriz, 219)

PALCO PARQUE MADUREIRA

(Avenida Edson Passos, s/n)

Dudu Nobre

PALCO PARQUE REALENGO

(Rua Professor Carlos Wenceslau, 388)

Pique Novo

PALCO PISCINÃO DE RAMOS

(Praça Roquete Pinto, 2)

PALCO PENHA

(Rua Santo Engracia, s/n)

*Palcos sem programação detalhada serão atualizados em breve

