Revelados ‘novos’ detalhes sobre a ‘causa’ da morte de Liam Payne

Um representante dos serviços de emergência de Buenos Aires, Alberto Crescenti, compartilhou com o The Sun alguns detalhes sobre a ‘causa’ da morte de Liam Payne.

Como já tinha sido informado anteriormente, o artista sofreu “ferimentos muito graves que causaram imediatamente a sua morte”. No entanto, Alberto Crescenti revelou ainda mais: “O nosso papel era ir rapidamente para o local prestar atendimento médico e tentar reanimá-lo, mas os ferimentos eram ‘irrecuperáveis'”.

“Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata“, relatou depois.

Vale lembrar que Liam Payne morreu esta quarta-feira, dia 16 de outubro, aos 31 anos. O cantor – um dos artistas que integrou a banda One Direction – tem um filho de sete anos, o pequeno Bear, que é fruto do antigo relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Leia Também: Maísa Silva lamenta morte de Liam Payne: ‘Trilha sonora da minha infância’