Revés contra o Atlético-GO encerra sequência histórica do Vitória na Série B

O Vitória passou as cinco primeiras rodadas da Série B do Brasileiro sem ter a rede balançada e escreveu o nome na história ao se tornar o time a permanecer por mais tempo sem ter a defesa vazada na largada da divisão de acesso desde 2006, quando se iniciou a era dos pontos corridos. A sequência foi interrompida no domingo (15), quando o rubro-negro perdeu por 3×2 para o Atlético-GO, no Barradão, na 6ª rodada do torneio.

O goleiro Lucas Arcanjo, o lateral direito Zeca, os zagueiros Camutanga e Wagner Leonardo e o lateral esquerdo Marcelo formaram a defesa titular do Vitória da primeira à sexta rodada da Série B. Antes impecáveis, acabaram lamentando logo três gols de uma vez em uma única partida. Kelvin, Bruno Tubarão e Luiz Fernando alcançaram o feito que nenhum outro adversário havia comemorado nesta edição do torneio. Osvaldo e Tréllez descontaram.

Foi a quinta vez na temporada que o rubro-negro sofreu três gols em um único jogo. Isso já havia ocorrido contra Itabuna (4×1) e Juazeirense (3×1), no Campeonato Baiano, e diante de CSA (3×1) e Náutico (3×2), na Copa do Nordeste. Já havia quase três meses que a torcida do Vitória não amargava tantos tentos em uma só partida. A última vez tinha sido contra a equipe pernambucana, no dia 23 de fevereiro, também no Barradão.

A derrota para o Atlético-GO também fez o Vitória perder o status de defesa menos vazada da Série B. O posto agora é do Vila Nova, que sofreu apenas dois gols, um no empate em 1×1 com o Mirassol, fora de casa, e outro no triunfo por 2×1 contra o Novorizontino, como mandante. A equipe goiana tem um jogo a menos e ocupa a sexta colocação, com 11 pontos.

Segue o líder

O Vitória agora divide o posto de segunda defesa menos vazada com Criciúma e Sport, que também levaram três gols na competição. Apesar de não estar mais em primeiro do ranking nesse quesito, o Leão conseguiu se manter no topo de um outro ainda mais importante, o da classificação.

O tropeço diante do Atlético-GO não tirou do rubro-negro a liderança da Série B. Com 15 pontos, o Vitória só depende das próprias forças para seguir em primeiro lugar, já que os clubes com menos jogos não conseguiriam alcançar mesma pontuação mesmo vencendo todos os confrontos pendentes, casos de Vila Nova, Sport e CRB.

O time comandado por Léo Condé vai defender a liderança na próxima sexta-feira (19), às 19h, quando visita o Mirassol, no estádio Municipal de Mirassol. O Vitória jogará desfalcado do volante Rodrigo Andrade, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Recuperado de lesão, o zagueiro Marco Antônio está novamente à disposição para atuar. O meia Giovanni Augusto e o centroavante Léo Gamalho serão reavaliados pelos médicos na tarde desta segunda-feira (15), quando o elenco se reapresenta e inicia os preparativos para o jogo diante do Mirassol.