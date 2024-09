Revoltada, bancada do União convoca reunião sobre sucessão de Lira

Mário Agra / Câmara dos Deputados

1 de 1 Hugo Motta – Foto: Mário Agra / Câmara dos DeputadosA bancada do União Brasil não gostou de ver o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), perder o protagonismo para o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pelo comando da Casa.

Incomodada, a bancada deve realizar uma reunião na segunda-feira (9/9) para discutir como se posicionará, caso o líder do Republicanos seja anunciado como o candidato de Arthur Lira (PP-AL) na disputa.

Deputados do União Brasil se dizem irritados com o atual presidente da Câmara. O argumento é de que a legenda colaborou com a gestão de Lira à frente da Casa nos últimos anos mirando a eleição de Elmar.

Parlamentares aliados a Elmar lembra, por exemplo, que o União chegou a abrir mão da presidência de comissões permanentes importantes na Câmara como parte das negociações para sucessão de Lira.

O partido tem o comando das comissões de Defesa do Consumidor; de Desenvolvimento Econômico e de Integração Nacional. Já o Republicanos controla as comissões de Comunicação e de Viação e Transportes.

Caso Elmar desista da disputa, deputados esperam que Lira negocie uma recompensa para o aliado. Uma das possibilidades seria uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) ou até um ministério no governo Lula.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Igor Gadelha e receber notificações em tempo real?