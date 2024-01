Ricardo Cappelli deseja ‘sucesso’ a Lewandowski e anuncia saída da Justiça

Anúncio ocorre dias após o secretário-executivo negar seu pedido de demissão da pasta; novo ministro toma posse em 1º de fevereiro

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Mesmo com a permanência incerta, na ocasião, Cappelli afirmou que estava saindo de férias com sua família e que voltaria para colaborar



O secretário-executivo Ricardo Cappelli anunciou na manhã desta segunda-feira, 29, sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em mensagem compartilhada no X (antigo Twitter), o braço-direito do ministro Flávio Dino (PSB-MA) falou em “sentimento de dever cumprido” e disse que deixa o cargo nesta semana. Cappelli agradeceu a Dino e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela oportunidade e confiança e desejou “sucesso” a Ricardo Lewandowski, o futuro chefe da pasta: “Fiz o melhor que pude pela democracia e pelo Brasil”. A manifestação ocorre 18 dias após o secretário ter negado seu pedido de demissão do cargo em meio à apresentação de Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), como o novo comandante da pasta.

Mesmo com a permanência incerta, na ocasião, Cappelli afirmou que estava saindo de férias com sua família e que voltaria para colaborar com a transição entre as gestões de Dino e do novo ministro, que toma posse em 1º de fevereiro. O secretário-executivo foi o braço-direito de Dino e ganhou destaque por sua atuação como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos extremistas ocorridos em 8 de Janeiro, e inclusive chegou a ser um dos cotados para assumir o cargo de ministro da Justiça. Contudo, ele acabou sendo preterido na escolha.

Deixo nesta semana o Ministério da Justiça e Segurança Pública com o sentimento de dever cumprido. Fiz o melhor que pude pela democracia e pelo Brasil. Agradeço ao ministro @FlavioDino e ao pres. @LulaOficial pela oportunidade e confiança. Desejo sucesso ao ministro Lewandowski.

— Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 29, 2024