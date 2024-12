Ricardo Nunes anuncia Milton Vieira como secretário de Inovação e Tecnologia

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou o ex-deputado federal Milton Vieira (Republicanos) como novo secretário de Inovação e Tecnologia. O parlamentar deixou o Câmara dos Deputados em junho de 2023 para assumir a Secretaria de Habitação na cidade. Agora, ele será remanejado.

Vieira é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus desde 1991 e já foi eleito quatro vezes para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) entre 1998 e 2014. Em 2018, foi eleito deputado federal e reeleito em 2022, com 98.577 votos.