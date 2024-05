Ricardo Nunes encontra o papa, dá imagem de Nossa Senhora de presente e pede que RS seja abençoado

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou na manhã desta quinta-feira (16) de um encontro com o papa Francisco no Vaticano. Durante a reunião, Nunes discutiu com o pontífice a situação crítica no Sul do Brasil, onde mais de 400 cidades foram afetadas por enchentes. O prefeito entregou presentes ao papa, incluindo uma escultura de Nossa Senhora Aparecida e maquetes de projetos municipais de São Paulo. Durante seu discurso, Francisco destacou a importância de uma ação global urgente para reduzir as emissões de CO2, responsabilizando os países mais ricos por 80% da poluição global, enquanto os 46 países mais pobres contribuem com apenas 1%. Nunes pediu ao papa que rezasse e abençoasse a população do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes. Ele também solicitou a bênção para a bandeira do Estado gaúcha, a bandeira do Brasil, uma escultura de Nossa Senhora Aparecida, uma escultura de são Paulo e um mapa do Brasil, pedidos que foram atendidos pelo pontífice. Mais cedo, Nunes e Tomás Covas, filho de Bruno Covas, participaram de uma missa em memória do ex-prefeito, morto em maio de 2021.

A comitiva que acompanhou Nunes incluía Enrico Misasi, secretário municipal de Relações Institucionais; José Renato Nalini, secretário municipal de Mudanças Climáticas; Vitor Sampaio, chefe de Gabinete; Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas; Gustavo Pires, presidente da SP Turis; o vereador João Jorge (MDB); e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP). Nunes está na Itália desde terça-feira (14) e cumpre agenda no país até hoje, incluindo participação na conferência “Da Crise Climática à Resiliência Climática” e uma reunião com representantes da FAO, agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura.