Ricardo Nunes recebe maior tempo de TV durante eleições; veja quanto tempo cada candidato terá

Durante as eleições, tempo de televisão é um fator primordial para a divulgação das ideias dos candidatos. Agora, durante a eleição para a prefeitura de São Paulo, o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) terá mais que a metade do tempo total do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa no dia 30 deste mês. Dos dez minutos diários da propaganda eleitoral para prefeito, Nunes terá a quantia de seis minutos e 30 segundos. É mais do que o dobro de Guilherme Boulos (PSOL), que terá o segundo maior tempo de TV, e do que a soma de todos os candidatos com direito ao horário gratuito. Em terceiro lugar temos José Luiz Datena (PSDB), com somente 35 segundos. Tabata Amaral (PSB) fecha a lista, com 30 segundos.

O influenciador Pablo Marçal, quem vem subindo exponencialmente nas intenções de voto, não terá direito à propaganda gratuita. Isso acontece porque o PRTB, não elegeu o mínimo de deputados federais estabelecido pela lei eleitoral. Candidatos de outras siglas também não terão acesso ao horário eleitoral pelo mesmo motivo. São eles: Bebetto Haddad (DC), Marina Helena (Novo), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP). O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgou a distribuição do tempo de TV nesta quinta (22). Para determinar quanto tempo cada candidato terá, o cálculo realizado estabelece que 10% do tempo é repartido igualmente, e 90%, de maneira proporcional ao número de deputados eleitos pela agremiação em 2022.

Nunes terá direito a 1913 aparições ao longo da programação nos 35 dias de propaganda eleitoral. Boulos terá 700; Datena, 174; e Tabata, 151. PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu a maior fatia do tempo de TV de Nunes. A sigla tem direito a 1 minuto e 53 segundos por ter a maior bancada da Câmara Federal, com 99 deputados. Nunes tem a maior coligação da disputa municipal, formada por 12 partidos. Além de PL e MDB, a aliança conta com Republicanos, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Agir, Mobiliza e União Brasil. O PT deu a maior fatia do tempo de TV para Boulos.

Publicado por Marcelo Bamonte