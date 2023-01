Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula, será secretário do Audiovisual

O fotógrafo Ricardo Stuckert será nomeado chefe da Secretaria Nacional do Audiovisual no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O profissional foi o fotógrafo oficial da Presidência da República entre 2002 e 2006 e depois seguiu trabalhando junto ao petista, tendo registrado as imagens de divulgação do presidente desde então.

A Secretaria Nacional do Audiovisual é responsável por fiscalizar projetos financiados com renúncia fiscal via Lei Rouanet e escolhe os filmes brasileiros que concorrem a uma indicação ao Oscar, entre outros atributos.

Em sua carreira profissional, Stuckert também atuou como diretor de fotografia do documentário Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa, que contou os bastidores do impeachament da ex-presidente Dilma Roussef (PT). O filme foi indicado ao Oscar em 2020. O fotógrafo também tem na sua trajetória uma série de fotos dos indígenas yanomami feitas ao longos dos anos 1990.

Sob Lula, a Secretaria Nacional do Audiovisual vai fazer parte da estrutura da Secretaria de Comunicação, que será liderada pelo deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS).

Com a escolha desse cargo para Ricardo Stuckert, Lula terá um novo fotógrafo ou fotógrafa oficial a partir deste ano, mas o nome ainda não foi divulgado. Neste domingo (1º/1), Stuckert ainda atua fotografando o presidente durante a posse.

Foto-publico chegando para ver lula (1)

Público concentrado na Praça dos Três Poderes para a posse de LulaRafaela Felicciano/Metrópoles

Foto-apoiadores-concentrados-na-praça-dos-tres-poderes (2)

A Esplanada dos Ministérios começou a receber o público para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas primeiras horas da manhã deste domingo (1°/1)

Foto-publico chegando para ver lula (6)

Apoiadores do novo chefe do Executivo Federal chegaram cedo, na tentativa de conseguir o melhor lugar para vê-lo subir a rampa do Palácio do Planalto.Breno Esaki/Especial Metrópoles

lula1

Flaviana Figueira Alex Aguiar vieram de Belo Horizonte- MG para acompanhar o evento de posse do presidente LulaWey Alves/Especial Metrópoles

lula 2

Daniele Stange e André Figueiredo vieram do Espírito Santo – ES para acompanhar o evento de posse do presidente Lula.Wey Alves/Especial Metrópoles

Foto-publico chegando para ver lula (3)

Antes das 7h, diversas caravanas e pedestres ocupavam as vias de acesso N1 e S1, rumo ao gramado central da Esplanada dos Ministérios, de onde cerca de 300 mil pessoas acompanharão o eventoChico Dutra/Metrópoles

Foto-publico chegando para ver lula (2)

Apoiadores de Lula fazendo festa em comemoração a posse do novo presidenteChico Dutra/Metrópoles

Foto-apoiadores-concentrados-na-praça-dos-tres-poderes (1)

Apoiadores concentrados na praça dos três poderes

