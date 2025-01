Ricardo Teixeira é eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo

A eleição para a presidência da Câmara Municipal de São Paulo resultou na escolha do vereador Ricardo Teixeira, do União Brasil, que obteve 49 dos 55 votos. Teixeira assume o cargo após quatro mandatos de Milton Leite. Sua eleição foi fruto de um consenso entre os partidos que apoiam o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que havia prometido ao União Brasil a liderança da Casa por um período de quatro anos. Com 66 anos, Teixeira está em seu sétimo mandato consecutivo e possui formação em engenharia. Ele já ocupou cargos importantes na administração municipal, como secretário do Verde e Meio Ambiente, além de ter liderado a Secretaria de Mobilidade e Trânsito durante a gestão de Nunes. Uma de suas principais propostas é a criação da “faixa azul”, destinada exclusivamente ao tráfego de motocicletas.

A expectativa é que a nova presidência da Câmara mantenha uma relação harmoniosa com o Executivo, uma vez que Teixeira integra a base de apoio ao governo municipal. A coalizão que sustenta Nunes conta com 36 cadeiras, o que representa 65% do total de assentos na Câmara. Essa configuração política sugere um ambiente favorável para a aprovação de projetos e iniciativas do governo. A composição da Câmara Municipal também passou por mudanças significativas, com uma redução na fragmentação partidária, que agora conta com 16 partidos, em comparação aos 18 anteriores. Além disso, 20 dos 55 vereadores são novos, o que representa uma renovação de 36% no Legislativo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA