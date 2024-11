Richard Gere vende mansão de R$ 63,4 milhões e se muda para Espanha

O ator Richard Gere, muito conhecido por sua participação no filme Uma Linda Mulher, vendeu a mansão que tinha no estado de Connecticut e deve se mudar em breve para a Espanha, país natal da esposa, Alejandra Silva.

De acordo com o jornal The Independent, a venda da casa girou em torno de 11 milhões de dólares (cerca de R$ 63,4 milhões). A residência foi comprada por ele em 2022 e tem 11 quartos, uma casa de hóspedes com três quartos, uma piscina e vários jardins espalhados pela propriedade de 32 acres.

O motivo da venda seria o desejo dele de se mudar para a Espanha para que a esposa fique mais próxima de seus parentes. “Ela foi muito generosa em me dar seis anos vivendo no meu mundo, então é justo que eu lhe dê pelo menos mais seis vivendo no dela”, comentou o ator em entrevista à Vanity Fair sobre o tema.

Casados desde 2018, Richard e Alejandra tem dois filhos juntos Alexander, de cinco anos, e James, de quatro.

O anúncio da venda da propriedade saiu ainda nesta quarta-feira (6/11), data em que Donald Trump foi eleito o novo presidente dos EUA. Crítico do político e apoiador de Kamala Harris, Richard foi alvo de ataques nas redes sociais por apoiadores de Trump ao longo do período eleitoral.