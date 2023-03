Richarlison, da Seleção, chama Leo Picon de “cunhado” e leva unfollow

Richarlison aproveitou o seu Instagram para brincar com Leo Picon, mas, ao que tudo indica, o empresário não gostou das palavras do jogador da Seleção Brasileira. O atleta “paquerou” Jade e recebeu o unfollow do irmão da atriz.

Em sua rede social, Leo mostrou que recebeu uma mensagem no direct de Richarlison, após publicar um vídeo em que aparece com a irmã: “Eaí, cunhado”, escreveu o atleta. Na sequência, o empresário vai ao perfil do jogador e deixa de seguí-lo. Confira.

Leo Picon e Paulo AndréPaulo André é atleta de velocidade e já representou o Brasil em Olimpíadas. Entretanto, em uma corrida com Leo Picon, o ex-BBB ficou para trás e comeu poeira. O empresário publicou o vídeo do momento em que os dois correm em uma praia em seu Instagram e provocou risadas dos seguidores.

“Dada a largada em 2023! Ninguém me pega esse ano”, legendou Léo. A responsável pela filmagem foi Gabi Melim, vocalista da banda Melim. “Galera, seguinte, corrida. Quem corre mais?”, declara a cantora, ao ver o irmão de Jade Picon disparar na frente. “André te deixou ganhar, Leonardo”, brincou ela nos comentários.