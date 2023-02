Rihanna pode anunciar show no Brasil ainda em 2023, após Super Bowl

Rihanna pode pisar em terras brasileiras ainda este ano! Na noite desta quarta-feira (8/2), fãs de uma das maiores artistas da música pop internacional estão alvoroçados após rumores apontarem que a artista deverá sair em turnê após sua apresentação no Super Bowl. O informação da turnê foi divulgada pelo pelo site internacional Page Six. O jornalista José Norberto Flesch adiantou a possibilidade do Brasil ser incluído no roteiro.

Caso realmente aconteça, esta seria a primeira turnê de Rihanna, após cinco anos longe dos palcos, sua última aparição cantando em público foi na premiação do Grammy de 2018.

Com oito álbuns de estúdio já lançados, a cantora se manteve afastada desde o lançamento do álbum Anti, de 2016, dedicando-se às empresas de beleza Fenty Beauty e de underwear Savage X Fenty. Segundo Flesch, a grande cantora virá ao Brasil ainda este ano, entre os meses de setembro e outubro.

Rihanna – Savage x Fenty – Colecao Game Day – Look 2

A Savage x Fenty foi o segundo baby de Rihanna. Após o sucesso da Fenty Beauty, a cantora resolveu se aventurar na modaSavage x Fenty/Divulgação

****Foto-rihanna-cantora (1)

À época, Rihanna se tornou a artista solo com a acumulação mais rápida de lideranças na posição em toda a históriaReprodução/ Instagram

Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 presented by Amazon Prime Video – Step and Repeat

A marca de lingerie Savage x Fenty é um dos maiores cases de sucesso do setorKevin Mazur/Getty Images for Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video

*****Foto-rihanna-cantora

Em 2007, Rihanna engatou namoro com o também cantor Chris Brown. Quase dois anos depois, no entanto, Brown foi preso e condenado por espancar a namorada. O caso ganhou repercussão internacional e a carreira do cantor, antes estrondosa, entrou em declínio Stefanie Keenan/Getty Images for Christian Dior

*****Foto-rihanna-cantora

Durante o ensino médio, Rihanna teve treinamento militar e foi cadete em um programa sub-militar. No entanto, a jovem abandonou a escola para seguir carreira musicalReprodução/Instagram/@badgalriri

*****Foto-rihanna-cantora

O sucesso crescente da cantora rendeu a ela série de premiações, tais como: grammys, Prêmios da Música Americana e 12 Prêmios da Billboard. Além disso, Rihanna detém recordes mundiais do Guinness e já vendeu mais de 10 milhões de álbunsSamir Hussein/WireImage/Getty Images

Rihanna no Brasil (O Globo)

Rihanna no Brasil (O Globo)Rihanna no Brasil (O Globo)

A artista, nascida na ilha de Barbados, lançou duas faixas inéditas no ano passado como parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre“. A música “Lift Me Up” foi indicada ao Oscar de Melhor Canção Original. O último álbum de estúdio foi “Anti”, em 2016. Por isso, é esperado que após o Super Bowl 2023 a cantora solte o próximo projeto.

Vale lembrar que essa será a primeira vez de Rihanna no show do Super Bowl, que costuma apresentar alguns dos maiores astros da música pop internacional. Entre os músicos que já se apresentaram estão Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Rolling Stones, Beyoncé, Lady Gaga, entre outros. A última performance ficou com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

Com um evento tão esperado, informações sobre o Super Bowl não faltam. Pensando nisso, separamos abaixo tudo o que sabemos até o momento sobre a performance de Rihanna.

