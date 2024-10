Rio: bicheiro Rogério Andrade é preso pelo assassinato de rival

O bicheiro contraventor Rogério Andrade foi preso nesta terça-feira (29/10), após uma nova denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco-MPRJ).

De acordo com o órgão, o bicheiro mandou matar o rival Fernando Ignnácio, executado em novembro de 2020, em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes.

Disputa

Iggnácio era genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade, de quem Rogério era sobrinho.

Fernando Iggnário foi morto ao desembarcar de um helicóptero, vindo de Angra dos Reis, na Costa Verde, e foi alvejado ao caminhar até o carro. Os tiros foram de fuzil 556.